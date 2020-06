Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w okresie styczeń-kwiecień br., wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

„W okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. wyniosła 11,1 mld euro i była o 7,6% większa niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu przychodów uzyskanych z eksportu była wolniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy wyniosła 11%. Do spowolnienia tempa wzrostu eksportu przyczyniły się m.in. ograniczenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone w marcu br. na skutek rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa” – czytamy w raporcie.

Import towarów rolno-spożywczych ukształtował się na poziomie 7,6 mld euro, tj. o 7,2% wyższym r/r. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 8,4% do 3,5 mld euro. W ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski udział państw członkowskich UE, podobnie jak w 2019 r., wyniósł 81%. Importowane do Polski artykuły rolno-spożywcze przywożone są głównie z Niemiec. Ich wartość w analizowanym okresie 2020 r. wyniosła 1,7 mld euro, tj. o 5% więcej niż rok wcześniej.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych znaczącą pozycję zajmują żywiec, mięso i jego przetwory. W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 2% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 2,1 mld euro, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, podano również.

„Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż zwiększyła się do 1,7 mld euro (o 46%)” – czytamy dalej.

Wzrost eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych – o 12% do 1,3 mld euro, cukru i wyrobów cukierniczych – o 4% do 0,8 mld euro oraz ryb i przetworów – o 1% do 0,7 mld euro. Większa była także wartość wywozu m.in.: owoców łącznie z przetworami – o 9% do 0,5 mld euro, produktów paszowych łącznie z makuchami – o 13% do 0,5 mld euro, kawy, herbaty i kakao – o 5% do 0,3 mld euro oraz alkoholu – o 8% do 0,2 mld euro.

„Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. dostawy do krajów UE stanowiły około 79% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych i wyniosły 8,7 mld euro. Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 2,6 mld euro i był o 9% większy niż w okresie czterech miesięcy 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (1 mld euro), Niderlandy Francja i Włochy (po 0,6 mld euro) oraz Czechy (0,5 mld euro)” – czytamy w raporcie.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 2,4 mld euro wobec 1,9 mld euro rok wcześniej.

Największe wydatki na import w okresie czterech miesięcy 2020 r. generowały: żywiec, mięso i przetwory (1 mld euro), owoce i przetwory (0,8 mld euro), ryby i przetwory (0,7 mld euro), warzywa i przetwory oraz ziarno zbóż i przetwory (po 0,6 mld euro), kawa, herbata i kakao, a także nasiona roślin oleistych i tłuszcze roślinne (po 0,5 mld euro). W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. łączne wydatki poniesione na import wymienionych produktów stanowiły 59% wartości przywozu towarów rolno-spożywczych.

W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. dodatnie saldo handlu zagranicznego wzrosło o 8,4% r/r i osiągnęło poziom 3,5 mld euro.

„W okresie czterech miesięcy 2020 r. największe dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym uzyskano w przypadku: tytoniu i wyrobów tytoniowych (993 mln euro), mięsa drobiowego (773 mln euro), przetworów zbożowo-mącznych (684 mln euro) oraz mięsa czerwonego (602 mln euro). Znaczną nadwyżkę eksportową uzyskano także w handlu zagranicznym ziarnem zbóż, produktami mlecznymi oraz wyrobami cukierniczymi. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowo-warzywnych, produktów paszowych, ryb i ich przetworów, piwa, cukru, tłuszczów zwierzęcych melasy oraz skrobi” – podał KOWR.

Największy deficyt w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. wystąpił w polskim handlu zagranicznym owocami i ich przetworami, makuchami, tłuszczami roślinnymi, żywymi zwierzętami, kawą, herbatą i kakao, winem, wermutem i szampanem oraz nasionami roślin oleistych. Mniejszy deficyt odnotowano w handlu żywcem drobiowym, ziemniakami i ich przetworami, wyrobami spirytusowymi, ryżem oraz warzywami i ich przetworami, podsumowano.

Źródło: ISBnews