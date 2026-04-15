Eksport spadł o 0,9% r/r do 58,7 mld euro w okresie styczeń-luty 2026 r., zaś import spadł w tym okresie o 1,8% r/r i wyniósł 58,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld euro (wobec także ujemnego przed rokiem, które wyniosło 0,6 mld euro), podano.

„Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu-lutym 2026 r. wyniósł 68,9 mld USD, a import 69 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 11,2%, a w imporcie o 10,2%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,1 mld USD (w analogicznym okresie 2025 r. także było ujemne i wyniosło 0,7 mld USD)” – czytamy także w komunikacie.

Polski eksport do Niemiec spadł o 3,1% r/r i wyniósł 15,6 mld euro w styczniu-lutym 2026 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 1,9% r/r do 11,4 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem-lutym 2025 r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 26,5%, a w imporcie wzrósł o 0,7 pkt proc. do 19,4%. Dodatnie saldo wyniosło 17,6 mld zł (4,9 mld USD, 4,2 mld euro), wobec 20,7 mld zł (5,1 mld USD, 4,9 mld euro) przed rokiem, podał Urząd.

„W styczniu-lutym br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadki w eksporcie za wyjątkiem Ukrainy, gdzie eksport wzrósł (o 9,7%), Francji (o 3,5%) oraz Czech (o 0,8%). W imporcie dominowały wzrosty za wyjątkiem importu do Holandii (o 8,2%), Francji (o 3,6%), Włoch (o 3,1%) oraz Hiszpanii (o 0,5%), gdzie odnotowano spadki” – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,8% eksportu ogółem (wobec 67,1% w analogicznym okresie roku poprzedniego), a importu ogółem – 62,9% (wobec 60,9%), podał także Urząd.

Źródło: ISBnews