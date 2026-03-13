Polski eksport spadł o 5,1% r/r do 28,5 mld euro w styczniu br., zaś import spadł w tym okresie o 8,6% r/r i wyniósł 27,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 0,7 mld euro (wobec ujemnego przed rokiem, które wyniosło 0,4 mld euro), podano.

„Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu 2026 r. wyniósł 33,6 mld USD, a import 32,9 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 6,6%, a w imporcie o 2,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld USD (w analogicznym okresie 2025 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld USD)” – czytamy także w komunikacie.

Polski eksport do Niemiec spadł o 5,8% r/r i wyniósł 7,7 mld euro w styczniu, zaś import w tym czasie spadł o 1,9% r/r do 5,4 mld euro, podał również GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem 2025 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 26,9%, a w imporcie wzrósł o 1,3 pkt proc. do 19,3%. Dodatnie saldo wyniosło 9,8 mld zł (2,8 mld USD, 2,3 mld euro), wobec 11,4 mld zł (2,8 mld USD, 2,7 mld euro) przed rokiem, podał Urząd.

„W styczniu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadki w eksporcie za wyjątkiem Ukrainy gdzie eksport wzrósł (o 4,8%). W imporcie również dominowały spadki za wyjątkiem importu do Turcji, gdzie odnotowano wzrost (o 0,4%)” – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,5% eksportu ogółem (wobec 66,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego), a importu ogółem – 62,8% (wobec 60,5%), podał także GUS.

Źródło: ISBnews