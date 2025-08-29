W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył, że eksport wzrośnie o 1,7% w 2025 r. i o 3,5% w 2026 r., zaś import odnotuje wzrost w tych latach odpowiednio o: 3,3% i 3,7%.

„W bieżącym roku w związku z powolną odbudową koniunktury w krajach UE eksport wzrośnie o 1,7%, po wzroście o 2,0% w 2024 r. W 2026 r. w ślad za poprawą popytu zagranicznego, wolumen polskiego eksportu wzrośnie o 2,4%. Dynamika importu będzie determinowana zmianami rozpatrywanego łącznie popytu krajowego (w tym importochłonnych inwestycji militarnych) i eksportu. Tempo wzrostu popytu krajowego w latach 2025-2026 będzie stabilne i wyniesie 4,2%. W związku z tym przewiduje się, że w 2025 r. import wzrośnie o 3,3%, a w 2026 r. o 3,7%. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB w latach 2025-2026 będzie ujemny (a więc import będzie przeważał nad eksportem) i wyniesie odpowiednio -0,7 pkt. proc. i -0,6 pkt. proc.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W 2025 i 2026 r., w kategoriach nominalnych spodziewana jest wyższa dynamika importu towarów i usług w porównaniu z dynamiką eksportu, podkreślono.

„W konsekwencji przewiduje się, że wynik na rachunku obrotów bieżących ulegnie zmniejszeniu do -0,9% PKB w 2025 r. i -0,7% PKB w 2026 r. Kontynuowany powinien być napływ kapitału długoterminowego tj. klasyfikowanych na rachunku kapitałowym inwestycji bezpośrednich nierezydentów i europejskich funduszy strukturalnych” – czytamy dalej.

