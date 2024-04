Przyjęty dziś przez Radę Ministrów „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027” (WPFP) przewiduje m.in., że polski eksport wzrośnie w br. o 3,7%, zaś import – o 4,8%.

„2023 r. charakteryzował się słabą koniunkturą zarówno w Polsce, jak i u jej głównych partnerów handlowych, co przełożyło się na niski wzrost eksportu i spadek importu (odpowiednio o 3,4% i -2%). Jednak w bieżącym roku spodziewane jest odbicie w handlu zagranicznym. Prognozowany wzrost eksportu wyniesie w 2024 r. 3,7%, a importu 4,8%. Ujemny wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie wynikał przede wszystkim z wysokiej dynamiki popytu krajowego w Polsce przy umiarkowanym odbiciu dynamiki PKB w strefie euro, której poprawa w kolejnym roku powinna przełożyć się na wzrost eksportu do 5,6%. Wzrost importu w 2025 r. będzie jednak jeszcze wyraźniejszy (o 7,5%), co przełoży się na ujemny wkład eksportu netto we wzrost PKB, wynoszący – 0,6 pkt proc.” – czytamy w „Planie”.

W dokumencie zapisano, że w latach 2024-2027 wzrost polskiego eksportu wyniesie odpowiednio: 3,7%, 5,6%, 5,5% i 5,5%, natomiast import – odpowiednio: 4,8%, 7,5%, 6,4% i 6,3%.

Źródło: ISBnews