Dynamika wzrostu eksportu może sięgnąć 4-6% r/r w 2021 r., zaś import może wzrosnąć o ok. 5-7% w przypadku ożywienia inwestycyjnego, prognozują analitycy instytucji płatniczej Akcenta.

„Pojawiła się szczepionka, firmy są już lepiej przygotowane do funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Jednocześnie należy podkreślić, że prognoza na ten rok jest obarczona dużą niepewnością. Na ten moment można szacować, że dynamika eksportu w tym roku będzie dodatnia, a jej wzrost będzie zawierać się w przedziale 4-6% rok do roku. Dodatkowo, od drugiego kwartału bieżącego roku spodziewam się ożywienia aktywności inwestycyjnej w Polsce, co przełoży się na wzrost importu dóbr kapitałochłonnych. Wwóz towarów do Polski, podobnie jak eksport, będzie wyższy niż w 2020 r., a jego prawdopodobna dynamika może wynieść ok. 5-7% rok do roku” – powiedział analityk Miroslav Novák, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że dla eksporterów i importerów ważny będzie także kurs złotego w 2021 roku.

„Na razie wszystko wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej nie da się polskiemu złotemu wyraźnie umocnić. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na pierwsze półrocze 2021 roku to kurs na parze z euro w przedziale 4,50-4,55. Natomiast druga połowa roku będzie zależeć od rozwoju pandemii i tempa ożywienia gospodarczego. Jeżeli się sytuacja poprawi, to RPP może już nie interweniować i złoty może kierować się w kierunku poziomu 4,40” – dodał analityk Akcenty.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), eksport spadł o 0,3% r/r do 237,5 mld euro w styczniu-grudniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 4,8% r/r i wyniósł 225,5 mld euro.

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 3,9% r/r i wyniósł 68,6 mld euro w styczniu-grudniu 2020 r., zaś import w tym czasie spadł o 5% r/r do 49,3 mld euro. Obroty z pierwszą dziesiątką polskich partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2019 r. 65,9%), a importu ogółem – 64,2% (wobec 63,6% w styczniu – grudniu 2019 r.).

Po dwunastu miesiącach 2020 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do większości państw, oprócz Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Hiszpanii, a w imporcie wzrost – z Chin, Korei Południowej i Holandii.

Akcenta to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem. Działa na rynkach finansowych w 7 krajach Europy: w Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

Źródło: ISBnews