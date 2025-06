Eksport z Niemiec (wyrównany sezonowo) spadł o 1,7% m/m do 131,1 mld euro w kwietniu 2025 r., zaś import do tego kraju wzrósł o 3,9% m/m do 116,5 mld euro, podał urząd statystyczny Destatis.

Konsensus rynkowy wynosił odpowiednio: +2% i +0,7% w ujęciu miesięcznym.

„W ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo Niemcy wyeksportowały w kwietniu 2025 r. do państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) towary o wartości 72,9 mld euro, a w tym samym okresie zaimportowały z tych krajów towary o wartości 59,8 mld euro. W porównaniu z marcem 2025 r. kalendarzowo i sezonowo skorygowany eksport do krajów UE wzrósł o 0,9%, a import z tych krajów wzrósł o 4,5%. Wartość towarów eksportowanych do krajów strefy euro wyniosła 50,6 mld euro (+0,5%), a wartość towarów importowanych z tych krajów 39,4 mld euro (+5,0%). Do krajów UE nienależących do strefy euro wyeksportowano towary o wartości 22,4 mld euro (+1,8%), a wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 20,3 mld euro (+3,5%)” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews