Jeżeli sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będzie się przedłużać, rząd jest gotów dostarczyć wszystkie możliwe instrumenty, jeśli będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy budżetowej i rozluźnieniem zasad związanych ze stabilizującą regułą wydatkową, wynika z wypowiedzi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„Jeżeli ta sytuacja będzie się przedłużać, jesteśmy gotowi rozszerzyć wachlarz pomocy. Zrobimy tyle, na ile będzie nas stać. Jesteśmy gotowi dostarczyć wszystkie instrumenty, jeśli będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy budżetowej, rozluźnieniem zasad związanych ze stabilizującą regułą wydatkową” – powiedziała Emilewicz podczas wideokonferencji.

„(…) gotowość do rozluźnienia tej reguły na poziomie Komisji Europejskiej jest w tej chwili jasnym drogowskazem” – dodała.

Wartość działań osłonowych dla przedsiębiorców, zawarta w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej, który ma zostać w środę przyjęty przez Radę Ministrów (RM) oszacowano na 212 mld zł.

„To rozwiązania, które są adekwatne do sytuacji, w której znaleźliśmy się dziś. Skutki finansowe wyliczyliśmy. Jesteśmy gotowi na trzy miesiące” – powiedziała Emilewicz. Zaznaczyła, że „sytuacja jest bardzo dynamiczna”.

Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm – kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.

Źródło: ISBnews