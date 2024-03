Światowa organizacja ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) nieznacznie podwyższyła prognozę światowej produkcji zbóż do 2 839,5 mln ton w sezonie 2023/2024 r., co stanowi wzrost o 1,1% (o 30,4 mln ton) r/r, podała organizacja w prognozie z 8 marca.

„Nowa prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2023 r. została nieznacznie podniesiona i obecnie wynosi 2 840 mln ton, co oznacza wzrost o 1,1% (30,4 mln ton) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu prognoz światowej produkcji kukurydzy (o 5,3%), napędzanego przez Brazylię, Chiny (kontynent) i Stany Zjednoczone Ameryki, co z nawiązką kompensuje niższą oczekiwaną światową produkcję pszenicy (spadek 2,3%)” – czytamy w komunikacie.

Światowa produkcja pszenicy jest obecnie prognozowana na 787,3 mln ton w 2023/2024 r. wobec 788,5 mln ton w prognozie z 2 lutego oraz wobec 805,6 mln ton szacowane w 2022/2023 r, podano.

Źródło: ISBnews