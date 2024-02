Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) i Europejski Bank Centralny (EBC) prawdopodobnie rozpoczną w tym roku obniżanie stóp procentowych, co Rada Polityki Pieniężnej (RPP) uwzględnia w swoich analizach, natomiast w Radzie nie znajdzie się w tym roku większość za obniżkami. Trudno powiedzieć, jak będzie w kolejnym roku, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

„My oczywiście bardzo uważnie to obserwujemy. W szczególności to, co nas interesuje bardziej niż amerykański bank, to bank europejski. […] Nie jest tak, oczywiście, że działanie innych banków jest nam obojętne. To wszystko bierzemy pod uwagę i obserwujemy. Ale w Europie jest też podzielone zdanie na ten temat” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Ale jest bardzo prawdopodobne, że Fed zacznie obniżać w tym roku i EBC zacznie obniżać. Ale my mówimy cały czas o tym roku – 2024. […] Mówiąc w swoim imieniu, uważam, że nie będzie większości w Radzie dla obniżenia stóp w tym roku, 2024. Co dalej – co wiemy o tym, co będzie w przyszłym roku?” – dodał szef banku centralnego.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że w jego ocenie, w RPP nie ukształtuje się w br. większość ani za obniżkami, ani za podwyżkami stóp procentowych.

Podkreślił, że do tej pory – podczas posiedzeń, z których decyzje o głosowaniach już opublikowano – członkowie Rady nie zgłaszali wniosków o obniżkę stóp procentowych.

W grudniu ub.r., w styczniu i lutym br. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

