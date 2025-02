Fed obniży stopy procentowe w tym roku raz, a nie – jak oczekiwano wcześniej – trzykrotnie; w związku z tym banki centralne na rynkach wschodzących będą ostrożnie podchodzić do obniżania stóp, aby zapobiec szybkiemu zmniejszaniu się różnic w stopach procentowych między ich krajami a USA, ocenia S&P Global Ratings.

Agencja zrewidowała swoje prognozy stóp dla dziewięciu kluczowych rynków wschodzących po niedawnej zmianie prognozy stóp procentowych dla USA. W Brazylii, Chile, Kolumbii, na Węgrzech, w Meksyku, Peru, Arabii Saudyjskiej, RPA i Turcji mediana zmian w prognozach stóp procentowych (na koniec 2025 r. i koniec 2026 r.) wynosi 50 pb.

„Różnica stóp procentowych między rynkami wschodzącymi a Stanami Zjednoczonymi jest kluczowym czynnikiem napędzającym przepływy kapitałowe, a obecnie spodziewamy się tylko jednej obniżki stóp procentowych o 25 pb przez Rezerwę Federalną w tym roku, w porównaniu z trzema obniżkami po 25 pb w naszej poprzedniej prognozie [z 30 stycznia 2025 r.]. Przepływy kapitałowe wpływają na kursy walutowe, a w konsekwencji na obserwowaną i oczekiwaną inflację” – czytamy w komunikacie.

„Banki centralne na wielu kluczowych rynkach wschodzących obniżają stopy procentowe od ponad roku. Obecnie spodziewamy się, że te banki centralne będą ostrożnie podchodzić do obniżania stóp procentowych, aby zapobiec szybkiemu zmniejszaniu się różnic w stopach procentowych między ich krajami a Stanami Zjednoczonymi” – czytamy dalej.

W przypadku Polski agencja podtrzymała swoje oczekiwania z listopada, według których główna stopa procentowa (referencyjna) zostanie obniżona do 5% na koniec 2025 r. (z 5,75% obecnie), a następnie do 3,25% na koniec 2026 r. i do 3% na koniec 2027 r.

Źródło: ISBnews