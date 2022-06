Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił podnieść poziom głównej stopy procentowej do 1,5-1,75%, poinformował Fed po posiedzeniu. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

„Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Aby osiągnąć te cele, Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do poziomu 1,5-1,75% i przewiduje, że właściwe będzie ciągłe podwyższanie tego przedziału. Ponadto Komitet będzie kontynuował redukcję swoich zasobów skarbowych papierów wartościowych, papierów dłużnych agencji i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencji, jak opisano w wydanych w maju Planach redukcji wielkości bilansu Rezerwy Federalnej. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews