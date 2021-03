Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił nie zmieniać poziomu stóp procentowych, poinformował Fed po posiedzeniu.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

„Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0-0,25% i oczekuje, że zasadnym będzie utrzymanie tego zakresu, aż warunki na rynku pracy osiągną poziom zgodny z jego oceną w zakresie maksymalnego zatrudnienia i aż inflacja przyspieszy do 2% i znajdzie się na ścieżce prowadzącej do umiarkowanego przekroczenia 2% na pewien okres” – czytamy w komunikacie.

FOMC zapowiedział też kontynuację zwiększania skupu obligacji skarbowych o co najmniej 80 mld USD miesięcznie oraz hipotecznych obligacji agencyjnych o co najmniej 40 mld USD do momentu, w którym odnotuje „znaczący postęp” na ścieżce osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen.

Źródło: ISBnews