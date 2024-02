W Unii Europejskiej mniej firm spodziewa się w tym roku zwiększenia inwestycji – perspektywy inwestycji przedsiębiorstw pogarszają się w miarę ograniczania wsparcia politycznego, zmniejszania się wewnętrznych buforów finansowych i zaostrzania warunków finansowania zewnętrznego, podał Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w raporcie dotyczącym inwestycji.

„Inwestycje korporacyjne […] okazały się odporne dzięki wsparciu publicznemu i buforom finansowym firm, ale oczekiwania firm na bieżący rok były mniej optymistyczne. Wyjątkowe wsparcie publiczne w czasie pandemii i wynikające z niego szybkie ożywienie popytu pozwoliło firmom na zgromadzenie rezerw finansowych, które pomogły im przetrwać serię wstrząsów. 80% firm w UE było rentownych w 2023 r., 2 punkty procentowe powyżej średniej historycznej. Firmy, których zyski wynosiły co najmniej 10% obrotów, były o 8 punktów procentowych bardziej skłonne do przyspieszenia inwestycji niż firmy, które osiągnęły jedynie próg rentowności. Wsparcie polityczne i bufory finansowe pomogły zabezpieczyć i utrzymać inwestycje korporacyjne, a firmy spełniły swoje oczekiwania dotyczące inwestycji nawet w 2022 r., po rozpoczęciu kryzysu energetycznego. Jednak te ogólne wyniki przeczą znacznym różnicom między krajami, a zwłaszcza między sektorami. Istnieją również oznaki osłabienia, a w 2023 r. mniej firm spodziewa się zwiększenia inwestycji” – czytamy w raporcie „Investment Report 2023/2024. Transforming for Competitiveness”.

Perspektywy inwestycji przedsiębiorstw pogarszają się jednak w miarę ograniczania wsparcia politycznego, zmniejszania się wewnętrznych buforów finansowych i zaostrzania warunków finansowania zewnętrznego, podkreślono.

„Patrząc na najbliższe 12 miesięcy, firmy są ogólnie pesymistycznie nastawione do ewolucji finansowania zewnętrznego, co odzwierciedla połączone skutki zacieśnienia polityki pieniężnej i wycofywania wsparcia politycznego związanego z pandemią i szokiem energetycznym. Posiadane przez przedsiębiorstwa aktywa płynne odegrały główną rolę we wspieraniu inwestycji od czasu pandemii, chroniąc firmy przed koniecznością korzystania z finansowania zewnętrznego, ale obecnie zasoby te powróciły do trendu sprzed kryzysu. W 2023 r. firmy jedynie jako słabą oceniały swoją zdolność do korzystania z finansowania wewnętrznego w nadchodzącym roku, a zagregowane dane pokazują, że depozyty bankowe przedsiębiorstw wykazują tendencję spadkową” – wskazano w raporcie.

EBI zwraca uwagę, że pogarszające się warunki finansowania zewnętrznego będą miały szczególny wpływ na młode i innowacyjne firmy.

„Firmy wprowadzające innowacje, które są nowe na rynku, są bardziej skłonne oczekiwać, że ich zdolność do uzyskania dostępu do finansowania zewnętrznego pogorszy się. W jeszcze większym stopniu dotyczy to młodych, innowacyjnych firm, co odzwierciedla ich większą zależność od finansowania zewnętrznego i narażenie na wzrost awersji do ryzyka. Innowacyjne firmy są również bardziej skłonne do finansowania inwestycji za pomocą grantów. Podobnie jak wszystkie firmy, cieszyły się one zwiększonym wsparciem publicznym od 2020 r., ale w 2023 r. większość innowacyjnych firm odnotowała już wyraźny spadek dostępności dotacji publicznych, co ma niepokojące konsekwencje dla innowacji w przyszłości” – czytamy dalej w materiale.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą pożyczek długoterminowych, której właścicielami są jej państwa członkowskie.

Źródło: ISBnews