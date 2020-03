Fitch Ratings obniżył prognozę PKB dla Polski do 1,8% w 2020 z 3,3%. Agencja przewiduje odbicie gospodarki do 3,2% w 2021 roku.

„Cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce pogłębi się z uwagi na redukcję wydatków w konsumpcji prywatnej, ograniczenie inwestycji i popytu zewnętrznego związane z pandemią COVID-19. Fitch obniżył realny wzrost PKB w 2020 z 3,3% do 1,8%, by odzwierciedlić spodziewany spadek konsumpcji prywatnej do 2,5% (w 2019: 3,9%) i bliski neutralnemu wkład handlu do wzrostu. Wzrost gospodarczy odbije do 3,2% w 2021 roku, gdy poprawi się konsumpcja prywatna i inwestycje” – czytamy w raporcie „Global Economic Outlook – March 2020”.

Według Fitcha, konsumpcja prywatna wzrośnie o 2,5% w tym roku i o 4,4% w roku przyszłym.

Agencja wskazuje, że bank centralny może podnieść stopy procentowe w przyszłym roku.

„NBP prawdopodobnie podwyższy stopy procentowe w przyszłym roku, gdy nastąpi odbicie w gospodarce. Biorąc pod uwagę negatywną presję na wzrost konsumpcji wynikającą z COVID-19, Fitch oczekuje spowolnienia inflacji do 2,8% do końca 2020 r. i do 2,5% w 2021 r.” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews