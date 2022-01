Fitch Solutions spodziewa się, że stopa referencyjna w Polsce wzrośnie do 3% na koniec tego roku z obecnych 2,25%, podała agencja.

„Spodziewamy się dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w regionie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że inflacja w regionie pozostaje wysoka i znacznie przekracza cele inflacyjne poszczególnych banków centralnych. Tak więc, aby obniżyć inflację, banki będą musiały kontynuować zacieśnianie stóp procentowych w nadchodzących kwartałach” – powiedział starszy analityk Europe Country Risk Lorenz Unger podczas webinaru.

Banki centralne będą bardzo chciały zapobiec przegrzaniu rynków pracy poprzez zaostrzenie stóp procentowych, dodał.

Fitch spodziewa się, że główna stopa procentowa w Czechach wzrośnie do końca tego roku o 75 pb do 4,5%, zaś na Węgrzech – o 10 pb do 3,5%.

Źródło: ISBnews