Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative; RWN) międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz A+(pol), podała agencja.

„Utrzymanie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN) odzwierciedla naszą niepewność co do możliwego wpływu reformy fiskalnej 'Polski Ład’ na budżet Torunia. W dniu 24 marca 2022 r. rząd zapowiedział wprowadzenie istotnych zmian do 'Polskiego Ładu’ zaledwie po trzech miesiącach od wejścia w życie ustawy w styczniu 2022 r. Proponowane zmiany obejmują m.in. obniżenie pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 12% z 17% (zmiana ma wejść w życie od 1 lipca 2022 r.)” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews