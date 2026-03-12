Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała porozumienie ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK) realizującą inwestycję Port Polska, regulujące kwestie współpracy przy przygotowaniu, realizacji i przekazaniu do użytkowania układu dróg publicznych zapewniających obsługę komunikacyjną lotniska, podała GDDKiA.

„Zakres inwestycji drogowych przewiduje pięć zadań, które zapewnią pełne skomunikowanie lotniska z istniejącą siecią dróg krajowych, tj. autostradą A2 i DK50. Będą to:

– połączenie autostrady (od nowego węzła Baranów) z lotniskiem,

– wschodnia i północna obwodnica lotniska wraz z przedłużeniem do DK50,

– rozbudowa istniejącej DK50 pomiędzy Cyganką i węzłem Wiskitki na A2″ – czytamy w komunikacie.

Główne ciągi nowo powstałych dróg objęte porozumieniem zostaną zaliczone do sieci dróg krajowych i będą zarządzane przez GDDKiA. W ramach inwestycji powstaną również odcinki dróg publicznych o kategorii innej niż krajowa, a także dodatkowe jezdnie przeznaczone do obsługi terenów przyległych, które zostaną przekazane w zarząd samorządom, podkreślono w materiale.

CPK przygotowuje i zrealizuje całość inwestycji drogowych na własny koszt, ale na rzecz GDDKiA. Uzyska wszystkie decyzje administracyjne, m.in. takie jak decyzja środowiskowa i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przeprowadzi proces nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań ze swoich środków. Przygotuje dokumentację projektową, podpisze umowy z wykonawcami, będzie nadzorować budowę i przygotuje dokumentację powykonawczą. Spółka będzie stosowała przy tym obowiązujące standardy, wytyczne i wymagania techniczne GDDKiA. Do czasu przekazania dróg nowemu zarządcy, CPK będzie też odpowiadać za ich utrzymanie. W ramach inwestycji Port Polska spółka wybuduje i przekaże GDDKiA Obwód Utrzymania Drogowego dedykowany drogom związanym z lotniskiem, wskazano również.

GDDKiA podczas całego procesu inwestycyjnego będzie współdziałać z CPK przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej, udzielając niezbędnych pełnomocnictw. Będzie też uczestniczyć przy odbiorach dróg, które przejmie do sieci dróg krajowych, nadając im stosowne numery. Po przejęciu zapewni też utrzymanie zgodne ze standardami GDDKiA, zapewniono.

Obecnie spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program inwestycyjny Port Polska, prowadzi przetarg dotyczący budowy układu drogowego łączącego teren lotniska z siecią dróg publicznych. 14 wykonawców, z którymi spółka podpisała umowę ramową, zostało zaproszonych do składania ofert. Planowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie i realizację kompleksowej infrastruktury drogowej o łącznej długości ok. 90 km.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: ISBnews