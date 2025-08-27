Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na etapie realizacji ma obecnie 132 zadania o łącznej długości niemal 1 617 km i wartości prawie 67 mld zł, podała Dyrekcja w podsumowaniu okresu wakacyjnego. Łącznie w tym roku planuje udostępnić 400 km dróg i ogłosić jeszcze przetargi na m.in. obwodnicę Zwolenia w ciągu DK79 (jeszcze w tym tygodniu) i realizację dróg ekspresowych S12 Wieniawa – Radom, S17 Łopiennik – Krasnystaw Północ i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, S10 Wyrzysk – Nakło i Nakło – Pawłówek oraz obwodnicę Wadowic (do końca 2025 r.).

„Lipiec i sierpień zdecydowanie nie były dla drogowców czasem odpoczynku. Przez cały czas trwały prace na wszystkich etapach realizacji naszych inwestycji, a na ostatniej wakacyjnej prostej tempo tylko wzrasta. W tym tygodniu udostępniliśmy już do ruchu odcinek drogi ekspresowej S1 Oświęcim – Brzeszcze i fragment obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. Podpisaliśmy też umowę na budowę obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Dziś otworzyliśmy tzw. południową obwodnicę Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, a do końca tygodnia udostępnimy jeszcze obwodnicę Lipska w ciągu DK79. Podpiszemy też umowę na realizację obwodnicy Złocieńca na DK20 i ogłosimy przetarg na realizację obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79” – czytamy w komunikacie.

„Na etapie realizacji mamy obecnie 132 zadania o łącznej długości niemal 1617 km i wartości prawie 67 mld zł. Kolejnych 29 inwestycji, o długości niemal 345 km, jest na etapie przetargu, a przygotowujemy następne zadania o długości ponad 2800 km” – dodano.

Na różnym etapie zaawansowania jest wiele kluczowych inwestycji. GDDKiA finalizuje prace m.in. na kilku odcinkach drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim i S7 Modlin – Czosnów w woj. mazowieckim. Intensywne roboty trwają też m.in. na tunelowym odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica. Wśród inwestycji na etapie przetargu jest Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 z najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. W przygotowaniu jest z kolei m.in. zachodnia część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) czy droga ekspresowa S10, łącząca autostradę A1 z przyszłą OAW, wymieniono także.

„W tym tygodniu oddaliśmy do ruchu 10 km drogi ekspresowej S1 na odcinku Oświęcim – Brzeszcze oraz fragment DK44 obwodnicy Oświęcimia o długości ponad 4 km. Od dziś kierowcy korzystają już z tzw. południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 o długości prawie 3 km, a do końca tego tygodnia pojadą także ponad 6-kilometrową obwodnicą Lipska w ciągu DK79. Z końcem września kierowcy będą mogli w pełni korzystać z dwujezdniowej obwodnicy Łomży w ciągu S61. Tym samym w ekspresowym tempie będzie można pokonać polską, liczącą ponad 310 km, część korytarza transportowego Via Baltica, od Warszawy do Budziska na granicy z Litwą” – czytamy dalej.

W tym roku oddano do ruchu 13 odcinków dróg o łącznej długości ponad 99 km, a jeszcze przed początkiem roku szkolnego wynik ten wzrośnie do 105 km.

„Łącznie w tym roku planujemy udostępnić 400 km dróg. Będzie to jeszcze m.in. 67 km autostrady A2 Siedlce Południe – Biała Podlaska, 46 km drogi ekspresowej S6 między Koszalinem a Słupskiem, ponad 17-kilometrowa część S7 Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta czy trzy odcinki S19 (Sokółka – Kuźnica Północ, Haćki – Bielsk Podlaski Zachód wraz z odcinkiem DK66, Bielsk Podlaski Zachód – Boćki) o łącznej długości prawie 40 km” – zapowiedziała GDDKiA.

W tym roku ogłosiła już dziewięć przetargów na realizację zadań o długości niemal 129 km. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to sześć przetargów na zadania o długości 56 km. Jeszcze w tym tygodniu ogłosi kolejny przetarg, który dotyczyć będzie realizacji obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79. W następnych miesiącach, do końca 2025 r. planuje również ogłosić przetargi na realizację dróg ekspresowych S12 Wieniawa – Radom, S17 Łopiennik – Krasnystaw Północ i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, S10 Wyrzysk – Nakło i Nakło – Pawłówek oraz obwodnicę Wadowic (DK28).

Planuje też ogłosić przetargi na drogi ekspresowe S19 gr. woj. podlaskiego i mazowieckiego – Łosice oraz Łosice – gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego oraz S11 Ujście – Oborniki, oraz obwodnice Chmielnika (DK73/78), Prudnika (DK41), Osieka (DK79), Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa oraz Milicza (obie na DK15) Kalisza i Międzyborza (obie na DK25), Starachowic (DK42), Sztumu (DK55), Limanowej (DK28) i Przytocznej (DK24).

„Od początku roku podpisaliśmy już 16 umów z wykonawcami ponad 125 km dróg, z czego 47,5 km przypada na pięć odcinków dróg ekspresowych, a 78 km na drogi klasy GP, czyli osiem obwodnic, rozbudowę DK25 Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski i dwa odcinki drogi krajowej do elektrowni jądrowej. Odcinki esek to: S8 Niemcza – Ząbkowice Śląskie, S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo i druga jezdnia na obwodnicy Wyrzyska, S11 Ostrzeszów Północ – Kępno Północ i Przygodzice – Ostrzeszów Północ. Pozostałe odcinki to obwodnice: Pradeł na DK78, Głogowa na DK12, Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego na DK25, Srocka na DK12/91, Bobolic na DK25 oraz w jednej umowie – II etap obwodnicy Warzymic i Przecławia wraz z obejściem Kołbaskowa na DK13. Wczoraj podpisaliśmy też umowę na budowę obwodnicy Zatora w ciągu DK28, a jeszcze dziś podpiszemy umowę na realizację obwodnicy Złocieńca w ciągu DK20” – zakończono w informacji.

Źródło: ISBnews