Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma obecnie w realizacji 131 zadań dotyczących budowy dróg o łącznej długości 1661 km i wartości 66,8 mld zł, podała instytucja. Do osiągniecia jednego z kluczowych celów – ukończenia sieci autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 8 tys. km – brakuje ok. 2,8 tys. km.

„Obecnie w realizacji mamy 131 zadań dotyczących budowy dróg. Łączna długość tych odcinków to 1661 km, a wartość zawartych kontraktów na realizację to 66,8 mld zł. W przetargach mamy kolejne 355,5 km dróg, a w przygotowaniu 2816,5 km. W tym roku i przez następne cztery lata chcemy wydawać na inwestycje po ok. 20 mld zł rocznie. Te dane jednoznacznie pokazują, że branża drogowa w Polsce ma duży front robót i ten stan utrzyma się w najbliższych latach” – czytamy w komunikacie.

„Jednocześnie też sukcesywnie przybliżamy się do wyznaczonego nam celu, czyli ukończenia sieci autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości blisko 8000 km. Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy blisko 5222 km. Powstało już blisko 1885 km autostrad (z zakładanych 2100 km). Kierowcy mają też do dyspozycji 3337 km dróg ekspresowych, a do osiągniecia celu brakuje nieco ponad 2500 km” – dodano.

GDDKiA w realizacji ma 107 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r. – RPBDK) o łącznej długości 1448,1 km. W tej liczbie jest ok. 67 km autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, którą udostępni w tym roku do ruchu. Kolejne ponad 1285 km to odcinki nowych dróg ekspresowych, a na blisko 31 km istniejących „esek” dobudowuje drugą jezdnię. Listę dróg w realizacji uzupełnia ponad 98 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego).

Z kolei w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) w realizacji znajdują się 22 inwestycje o łącznej długości 185,8 km. Oddzielną pozycję stanowią dwa odcinki drogi krajowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej, o długości 26,4 km, podano także.

„W przetargu na wyłonienie wykonawców mamy 30 zadań na odcinki dróg o łącznej długości 355,5 km. 18 z nich, o długości ponad 240 km, zapisanych jest w RPBDK, a pozostałe 12, o długości blisko 115 km, w PB100. Łączna długość inwestycji w przygotowaniu wynosi 2816,5 km, z czego 2261,5 km to odcinki zapisane w RPBDK, a ok. 555 km to obwodnice” – czytamy dalej.

Od początku roku Dyrekcja oddała do ruchu ponad 60 km nowych dróg i podpisała 14 umów z wykonawcami ponad 122 km dróg, z czego 47,5 km przypada na pięć odcinków dróg ekspresowych.

„Ogłosiliśmy też osiem przetargów, dwa razy więcej niż w tym samym okresie przed rokiem, na kolejne inwestycje o łącznej długości blisko 122 km. Pięć z nich dotyczy autostrady A2 – budowy nowego odcinka od Białej Podlaskiej do Kijowca oraz poszerzenia trasy pomiędzy Łodzią i podwarszawską Konotopą (cztery odcinki realizacyjne). Pozostałe trzy przetargi dotyczą obwodnic Mierzyna (DK10) i Sidziny (DK46), a także budowy węzła Dobrzyniewo Północ na S19. W sześciu z ośmiu przetargów ogłoszonych w tym roku uwzględniliśmy wyrok TSUE z października 2024 r. i nie dopuszczamy w nich wykonawców z tzw. państw trzecich. Warto podkreślić, że nie czekaliśmy w tej kwestii na rozwiązania ustawowe” – napisała też GDDKiA.

Źródło: ISBnews