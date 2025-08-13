Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nie aprobuje planowanej na wrzesień przez Autostradę Wielkopolską podwyżki opłat na odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin, podała Dyrekcja. GDDKiA wskazała, że nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane z podwyżką stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy.

Od 11 września br. Autostrada Wielkopolska – koncesjonariusz odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin, po raz drugi w tym roku podniesie stawki opłat za przejazd. Dotyczy to odcinków: Nowy Tomyśl – Poznań, Poznań – Września i Września – Konin, podano.

„Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej podpisanej w 1997 r. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane z podwyżką stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy. Niezmiennie jednak GDDKiA nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek opłat za przejazd. Takie też stanowisko zostało przekazane koncesjonariuszowi w odpowiedzi na informację o planowanej podwyżce opłat” – czytamy w komunikacie.

Według Dyrekcji, należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2.

„Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. Stoi to w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Omijanie autostrad przez część kierujących wiąże się również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości” – wskazano w informacji.

Dyrekcja przypomina, że nie trzeba płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Zwolnienie z opłat dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Źródło: ISBnews