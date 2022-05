Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ocenia, że planowana przez Stalexport Autostrada Małopolska podwyżka opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice – Kraków jest niezasadna, podała Dyrekcja.

„Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz odcinka autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków, planuje podniesienie stawki opłat za przejazd pojazdów od 4 lipca br. W ocenie GDDKiA podwyżka jest niezasadna, a także nie bierze pod uwagę wojny za wschodnią granicą naszego kraju. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych” – czytamy w komunikacie.

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd, podano także.

„Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na znaczną skalę podwyżki oraz na fakt, że prognozy ruchu na podstawie których podjęto decyzję o podwyższeniu opłat, nie uwzględniały trwającej od 24 lutego br. wojny na terenie Ukrainy. Konflikt ten ma znaczący wpływ zarówno na kwestie społeczne, jak i gospodarcze i nie można go pominąć w analizach dotyczących przyszłego ruchu na autostradzie A4. Zaapelowaliśmy więc do spółki Stalexport o co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski” – czytamy dalej.

W opinii Dyrekcji, jednym z efektów podwyżek może być też przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą bowiem zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju, czytamy dalej.

„Warto podkreślić, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. Za pobór opłat na tych odcinkach, od 1 lipca 2020 r., odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej” – wskazała GDDKiA.

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 4 631,5 km. W skład tego wchodzi 1 753,6 km autostrad oraz 2 877,9 km dróg ekspresowych. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica (łącznie 261,4 km), a także na trzech odcinkach koncesyjnych.

W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:

ok. 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe) – Gdańsk Transport Company,

ok. 255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin – Świecko – Autostrada Wielkopolska,

ok. 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska) – Stalexport Autostrada Małopolska, przypomniano w komunikacie.

W kwietniu Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zależna Stalexport Autostrady, wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 4 lipca 2022 roku stawek opłat za przejazd autostradą. Zmiany miały być następujące:



1) w kategorii 1 (innych niż motocykle) – z kwoty 12 zł do kwoty 13 zł;

2) w kategorii 2,3,4 i 5 – z kwoty 35 zł do kwoty 40 zł.



Jednocześnie spółka planowała utrzymanie stawki preferencyjnej dla transakcji automatycznych (A4Go, Telepass, videotolling) dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle). W dacie wprowadzenia podwyższonej stawki, ww. stawka preferencyjna miałaby wynosić 10 zł (obecnie wynosi 9 zł).



Natomiast wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 4 lipca 2022 roku, zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. Aktualnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od obowiązującej stawki opłaty za przejazd autostradą (tj. 35 zł) stosuje się bonifikatę, która wynosi 13 zł, podano wtedy.

