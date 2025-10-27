Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje ogłoszenie do końca tego roku jeszcze 19 przetargów na budowę dróg o łącznej długości blisko 250 km, podała Dyrekcja. W całym br. ogłoszone zostaną zatem przetargi na inwestycje o łącznej długości 387,5 km i szacowanej wartości ponad 13 mld zł. Dyrekcja spodziewa się, że w 2026 r. uruchomi przetargi na blisko 300 km dróg o szacunkowej wartości 12 mld zł, a w 2027 r. na 390-480 km dróg.

„Będą to [w 2025 r.] m.in. dwa odcinki drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim o długości 21 km, dwa odcinki S10 w woj. kujawsko-pomorskim o długości 40 km czy dwa fragmenty S19 na terenie woj. mazowieckiego o długości 32 km. Ogłosimy też przetargi na 14 km odcinek S12 w woj. mazowieckim oraz cztery odcinki S11 między Szczecinkiem a Poznaniem o łącznej długości ponad 78 km. W tym roku ruszą też postępowania przetargowe dla ośmiu obwodnic, m.in. Międzyborza (DK25), Milicza (DK15), Sztumu (DK55) i Kalisza (DK25)” – czytamy w komunikacie.

W 2026 roku GDDKiA planuje ogłosić przetargi na zadania o łącznej długości blisko 300 km i łącznej szacowanej wartości ok. 12 mld zł. Będą to m.in. S11 Kórnik-Ostrów Wielkopolski (103,5 km), S11 granica powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego – Piekary Śląskie (35 km), S19 Białystok Zachód-Deniski (53 km) oraz obwodnice Człuchowa w ciągu DK22/25 (22 km), Starachowic w ciągu DK42 (15 km) i Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 (17 km), wymieniono również.

2027 rok zapowiada się wg Dyrekcji jeszcze intensywniej. Planowane jest ogłoszenie przetargów na zadania o łącznej długości między 390 a 480 km. Będą to m.in. S5 Sobótka-Bolków (57 km), S12 Piotrków Trybunalski-Sulejów (35 km), S12 Radom Południe-Puławy (67 km) oraz obwodnice Wielunia w ciągu DK45 (11 km), Zamościa w ciągu DK74 (19 km) i Nowej Dęby w ciągu DK9 (17 km), wynika także z materiału.

Końcowy wynik, jeżeli chodzi o liczbę przetargów ogłoszonych w kolejnych dwóch latach, zależeć będzie od dojrzałości poszczególnych inwestycji, np. uzyskania decyzji środowiskowych czy zakończenia badań geologicznych, zastrzeżono.

„Do końca tego roku udostępnimy kierowcom jeszcze ponad 250 km dróg. Wśród nich będzie m.in. autostrada A2 Siedlce-Biała Podlaska, droga ekspresowa S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do Słupska, S7 Żukowo-Gdańsk Południe, S19 Haćki-Boćki oraz obwodnice Suchowoli i Sztabina (obie na DK8), Koźmina Wielkopolskiego (DK15) i Wąchocka (DK42). Łącznie z już oddanymi w tym roku odcinkami będzie to ponad 400 km dróg” – podała także GDDKiA.

27 października odbyło się spotkanie GDDKiA z przedstawicielami organizacji branżowych oraz firm wykonawczych.

Dyrekcja podała na nim również, że do tej pory ogłosiła już 10 przetargów o szacunkowej wartości ponad 3,4 mld zł, w których wdrożyła założenia wyroku TSUE z 22 października 2024 r., który ogranicza dostęp do zamówień publicznych firmom z tzw. państw trzecich.

Źródło: ISBnews