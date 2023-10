Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przesłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 od Ząbkowic Śląskich do Barda, podała Dyrekcja. To czwarty odcinek dolnośląskiej S8, który jest w fazie przetargu.

„Trasa o długości ok.14km, dla której decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskaliśmy 12 października 2021 r., zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu,w przeważającej części na przecięciach z nią. W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8.Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcje przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową. Powstaną jeszcze dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, które podobnie jak 10 z 12 zaplanowanych przepustów również będą pełnić funkcje przejść dla zwierząt” – czytamy w komunikacie.

Realizację 87 km drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem podzielono na siedem krótszych odcinków. Będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka S8. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym. W maju br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji, który umożliwił rozpoczęcie procedury przetargowej na zaprojektowanie i budowę S8. 15 maja br. ogłoszono przetarg na trzy odcinki realizacyjne od Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 33 km. Dla dwóch odcinków, Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe i Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski, komisja przetargowa wskazała najkorzystniejsze oferty. Na trzeci odcinek, Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód, oferty są jeszcze weryfikowane, a wybór najkorzystniejszej nastąpi już wkrótce, przypomniano.

