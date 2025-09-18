Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła pilotażowy przetarg na dzierżawę terenu zlokalizowanego w pasie drogowym autostrady A1, pod budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), podała GDDKiA.

„To pierwsze tego typu, pilotażowe przedsięwzięcie, które pozwoli nam ocenić zainteresowanie rynku taką formą pozyskiwania zielonej energii.

Chcemy oddać w dzierżawę teren o powierzchni ponad 8 ha zlokalizowany w pasie drogowym autostrady A1, w obrębie węzła Brzeziny. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na 29 lat, a obowiązkiem dzierżawcy będzie wybudowanie instalacji OZE wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą (np. magazynem energii) i przesyłową. Dzierżawca będzie odpowiedzialny również za eksploatację i utrzymanie instalacji. Zielona energia pozyskiwana z OZE będzie zasilała m.in. oświetlenie w pasie drogowym autostrady A1 oraz drogi krajowej nr 72 (węzeł Brzeziny) w woj. łódzkim. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz GDDKiA czynszu oraz zasilania w energię elektryczną infrastruktury drogowej, a nadwyżki prądu będzie mógł sprzedawać odbiorcom zewnętrznym” – czytamy w komunikacie.

Przetarg ma pozwolić GDDKiA ocenić zainteresowanie rynku i wyciągnąć wnioski przed ogłoszeniem kolejnych tego typu postępowań. Z tego względu wyznaczono odpowiednio długi czas na przygotowanie ofert – do 22 grudnia 2025 r.

To kolejne działanie GDDKiA w kierunku samowystarczalności energetycznej infrastruktury drogowej. Takie założenia zawarto również w dokumentacji dla rozbudowy autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą.

Źródło: ISBnews