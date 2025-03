Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpoczyna prace mające na celu wyjście z wieloletniego impasu związanego z przygotowaniami do budowy ostatniej części Warszawskiego Węzła Drogowego. Efektem tych prac ma być realizacja 14 km odcinka drogi ekspresowej S17 omijającej stolicę od północnego-wschodu, podało Ministerstwo Infrastruktury.

„Na dokończenie pełnego ringu obwodnicowego kierowcy oraz mieszkańcy miasta i aglomeracji warszawskiej czekają zbyt długo. Po wieloletnich staraniach i przygotowaniach do budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy doszliśmy do impasu decyzyjnego, który uniemożliwiał realizację ostatniego odcinka obwodnicy stolicy w wariancie akceptowalnym przez mieszkańców, drogowców i nieingerującym w obszary cenne przyrodniczo. Dotychczasowe decyzje były wielokrotnie uchylane przez sądy, zaskarżane, umarzane, przywracane, zmieniały się organy, które powinny określić przebieg drogi ekspresowej. Czas z tym skończyć, dlatego podjąłem decyzję o uruchomieniu nowej procedury przygotowawczej, uwzględniającej budowę tunelu w ramach fragmentu budzącego najwięcej protestów. Właśnie podpisałem Program inwestycji dla tego zadania” – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany w komunikacie.

Działania GDDKiA rozpoczną się od przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

„Równocześnie wycofane zostaną wnioski złożone w 2015 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Umożliwi to wszczęcie postępowania przetargowego, które wyłoni biuro projektowe. Jego zadaniem będzie ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, z uwzględnieniem rozwiązań tunelowych. Podczas prac projektowych będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia drogowców w realizacji tuneli. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy” – czytamy w komunikacie.

W trakcie prac projektowych organizowane będą m.in. spotkania informacyjne dla mieszkańców. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań, projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia.

„Po wykonaniu analizy wielokryterialnej GDDKiA złoży do RDOŚ w Warszawie nowy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, która wskaże wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będą wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i prace budowlane. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji szacowane lata realizacji to 2032-2035” – zapowiedziano w informacji.

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 km dróg wchodzących w skład Warszawskiego Węzła Drogowego.

„Do domknięcia ringu brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt), co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. Dziś wielu kierowców z powodu braku WOW jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu” – czytamy dalej.

Według cytowanych w materiale danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (ze średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów). Od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW korzysta z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów, a w październiku 2023 r. było to jednego dnia ponad 110 tys.

