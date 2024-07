Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała w tym roku umowy na realizację dróg ekspresowych o wartości 11,7 mld zł oraz obwodnic za ok. 750 mln zł – razem 12,4 mld zł, dzięki którym możliwa będzie realizacja blisko 333 km nowych dróg krajowych, podała Dyrekcja.

„Dzięki kontraktom podpisanym od początku br. na drogowej mapie przybędzie dokładnie 296,4 km ekspresówek. […] Połowa kontraktów, zawartych od początku br., dotyczy realizacji 10 odcinków dróg ekspresowych S10 i S11 o długości ponad 144 km, które skomunikują zachodnią i środkową część Pomorza z resztą kraju. Droga ekspresowa S10 (o długości ok. 410 km) stanowić będzie najkrótsze połączenie drogowe Szczecina z Warszawą, z kolei S11 (o długości ponad 580 km) ułatwi dojazd z Kołobrzegu i Koszalina do miast wchodzących w skład konurbacji górnośląskiej. Podpisaliśmy też umowy m.in. na odcinki dróg ekspresowych S16 i S19, będących częścią szlaku Via Carpatia. To kluczowy korytarz transportowy łączący Europę północną i południową. Na terenie Polski długość trasy wyniesie ok. 700 km. Będzie przebiegała przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego” – czytamy w komunikacie.

Ponadto GDDKiA podpisała też umowy na 5 inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic o długości ponad 36 km i wartości blisko 750 mln zł (Szwecji w ciągu DK22, Rusinowa w ciągu DK22, Wałcza w ciągu DK22, Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 i Sanoka – II etap – w ciągu DK28), wymieniono.

„Łącznie od stycznia do połowy lipca podpisaliśmy 25 umów o wartość przekraczającej 12,4 mld zł, dzięki którym możliwa będzie realizacja blisko 333 km nowych dróg krajowych. Dla porównania, w analogicznym okresie 2023 r. zawarliśmy dziewięć umów na odcinki o długości ponad 104 km i wartości powyżej 4,2 mld zł. W całym 2023 r. było to 16 kontraktów na odcinki o długości ok. 216 km i wartości niemal 8,6 mld zł” – podsumowano.

Dzięki dotychczas zakończonym inwestycjom infrastrukturalnym, kierowcy mają do dyspozycji 5 124 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 849,2 km autostrad i 3 274,9 km dróg ekspresowych.

