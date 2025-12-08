Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) tzw. umowę wdrożeniową, która umożliwi dofinansowanie kwotą 500 mln euro kilkudziesięciu przebudów odcinków dróg krajowych, podała Dyrekcja.

„Zawarta umowa umożliwia uruchomienie przez Ministerstwo Finansów pierwszej transzy pożyczki w ramach umowy ramowej podpisanej w lipcu br. pomiędzy Ministerstwem a EBI. Z tych środków sukcesywnie, do wyczerpania przyznanego limitu, będzie dofinansowana realizacja przebudowy części zadań ujętych w ramach Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku” – wyjaśniono w komunikacie.

Projekty drogowe finansowane w ramach pożyczki zwiększą nośność infrastruktury drogowej oraz poprawią jej jakość i odporność na zmiany klimatyczne. Ponadto ograniczone zostaną skutki zewnętrzne transportu, takie jak wypadki drogowe, hałas czy zanieczyszczenie powietrza, podała także GDDKiA.

Źródło: ISBnews