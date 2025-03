Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła umowy na realizację 7 zadań o łącznej długości 45,8 km i wartości przekraczającej 1,6 mld zł w czasie tzw. przerwy zimowej, czyli w okresie od połowy grudnia 2024 r. do połowy marca br., podała Dyrekcja.

„W trakcie przerwy zimowej zrobiliśmy wiele. […]

– udostępniliśmy do ruchu sześć odcinków nowych dróg o łącznej długości 54,4 km. To autostrada A2 Groszki – Siedlce Zachód, odcinki dróg ekspresowych w okolicy Krakowa (S7 i S52), obwodnice Gryfina (DK31) i Strzelec Krajeńskich (DK22) oraz łącznik brzeski (DK75),

– podpisaliśmy siedem umów na realizację zadań (RPBDK, PB100) o łącznej długości 45,8 km i wartości przekraczającej 1,6 mld zł. Są to dwa odcinki dróg ekspresowych – S8 między Niemczą a Ząbkowicami Śląskimi oraz S10 między węzłami Szczecin Kijewo a Szczecin Zdunowo, a także pięć obwodnic: Pradeł (DK78), Głogowa (DK12), Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego (obie DK25) oraz Srocka (DK12/91),

– poznaliśmy oferty w trzynastu przetargach (RPBDK, PB100) na nowe drogi o długości 128,6 km. Są to dwa odcinki S11 od Przygodzic do Kępna, druga jezdnia obwodnicy Wyrzyska na S10, dwa odcinki drogi dojazdowej do elektrowni jądrowej, II etap obwodnicy Przecławia i Warzymic wraz z obwodnicą Kołbaskowa (DK13), a do tego obwodnice Dobiegniewa (DK22), Kostrzyna nad Odrą (DK31), Wschowy i Dębowej Łęki (DK12), Brzostku i Kołaczyc, a także Pilzna (obie na DK73), Starogardu Gdańskiego (DK22) i Kamionnej (DK24),

– wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na obwodnicę Skaryszewa wraz z rozbudową odcinka Skaryszew – Iłża (DK9),

– ogłosiliśmy siedem przetargów na budowę 77 km nowych dróg, a wśród nich były trzy odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6 o długości 49 km,

– złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pięciu odcinków o łącznej długości 68,4 km, w tym dla trzech odcinków drogi ekspresowej S11 i jednego na S74,

– otrzymaliśmy decyzje ZRID dla siedmiu odcinków dróg o łącznej długości 90,9 km, wśród nich trzy odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina” – wymieniono w komunikacie.

GDDKiA zapowiedziała, że tegoroczny sezon budowlany będzie „pracowity i intensywny”.

„Na etapie realizacji znajduje się 105 zadań z RPBDK o łącznej długości 1 446,5 km oraz 23 zadania z PB100 o łącznej długości 188 km. W tym roku puściliśmy ruch już na dwóch inwestycjach, a są to: obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 oraz tzw. łącznik brzeski na DK75 stanowiący odcinek zachodniej obwodnicy Brzeska (pierwszy fragment tzw. sądeczanki). Łącznie w 2025 roku planujemy oddać do ruchu ponad 400 km dróg. Na tę liczbę składa się ponad 67 km autostrad, 214 km dróg ekspresowych i 119 km obwodnic, a także pozostałych dróg krajowych. […] Ogłosimy m.in. przetarg na brakujący odcinek A2 od Białej Podlaskiej na wschód do okolic wioski Kijowiec (będzie to pierwszy przetarg na realizację, który ogłosimy w tym roku) oraz na poszerzenie istniejącej autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą, od węzła Łódź Północ do Konotopy. Ogłosimy także przetargi na dwa odcinki S17 pomiędzy Piaskami i Zamościem, które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą. Z programu budowy obwodnic planujemy ogłosić przetargi m.in. na drogowe obejścia Pisza, Limanowej czy Zwolenia” – czytamy dalej.

Dyrekcja przypomniała, że jej najważniejszym zadaniem jest zapewnienie stałego, wysokiego poziomu finansowania inwestycji, a co za tym idzie branży budowlanej. Ubiegły rok zakończyła wydatkowaniem niemal 19 mld zł, a do 2030 r. chce utrzymać roczne wydatki na poziomie co najmniej 20 mld zł. Jeśli chodzi o przetargi w 2025 roku, to w ramach dwóch głównych programów infrastrukturalnych planuje ogłosić postępowania na ponad 320 km nowych tras. W trzech przypadkach ogłoszenie nastąpi pod warunkiem sprawnego zakończenia procedur środowiskowych i dotyczy to blisko 70 km dróg.

Źródło: ISBnews