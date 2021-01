Jeśli będzie taka potrzeba, pójdziemy w kierunku obniżenia stóp procentowych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Jak dodał, dopuszcza też stopy ujemne.

„Tak. Dopuszczam obniżenie stóp. Tak, dopuszczam stopy ujemne, które – przypomnę – są w całej strefie euro i nie są żadnym ewenementem” – powiedział prezes NBP podczas wideokonferencji.

Jak dodał, NBP przeprowadził analizę dotyczącą możliwości takiej obniżki.

„Muszą zajść konkretne okoliczności, co do których zakładam, że nie zajdą. Mam nadzieję i zrobię wszystko (…), żeby do tego nie doszło. To by musiało być związane z radykalnym pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej, a zakładamy przeciwnie – że w tym roku stopniowo od tego kwartału będzie następowała poprawa koniunktury, a inflacja będzie zgodna z celem NBP” – powiedział Glapiński.

„Jeśli ten scenariusz będzie się realizował, co zakładam z ogromnym prawdopodobieństwem – a może to się zmienić tylko pod wpływem czynników zewnętrznych – tego, co się będzie działo, to nie będzie potrzeby zmiany stóp procentowych” – dodał.

Podkreślił, że głównym czynnikiem, który jest nieznany jest rozwój sytuacji pandemicznej.

„Gdyby perspektywy poprawy koniunktury się pogorszyły, może pojawić się potrzeba luzowania polityki pieniężnej, w tym przez obniżenie stóp procentowych. Wciąż dysponujemy dużą przestrzenią do obniżenia stóp. Analizujemy wszystkie scenariusze i nie zawahamy sie wprowadzić w życie scenariusza, który będzie potrzebny do przezwyciężenia zapaści gospodarczej. Ale zakładamy, że to nie będzie potrzebne” – zaznaczył.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 r. – łącznie o 1,4 pkt proc. do 0,1% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

