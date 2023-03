Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński liczy na możliwość obniżenia stóp procentowych w IV kw. 2023 r., ale podkreśla, że na razie RPP nie rozmawia na ten temat i rezerwuje sobie możliwość podwyższenia stóp. Według niego, o terminie możliwych obniżek będzie można powiedzieć więcej w połowie roku.

„Liczę, że będzie można już w IV kwartale obniżyć stopy, ale to jest moje zdanie – nawet go nie konsultowałem z członkami Rady – każdy z nich ma inną wizję – bo w ogóle o tym nie rozmawiamy, gdy inflacja wynosi 17,2%. Dyskutujemy, czy podwyższyć. Są jacyś zwolennicy podwyżek i dyskutujemy o podwyżkach” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Zostawiamy sobie świadomie możliwość podwyżki stóp. Nie będziemy tolerować przerwania procesu dezinflacji, czyli spadku inflacji. Jak ten proces spadku inflacji zostanie zahamowany, zagrożony, to podniesiemy stopy. Ale też obniżymy stopy, jak będziemy wiedzieli, że już na pewno inflacja leci w dół. Czy to będzie w tym roku? Nie wiem. Spotkamy się na konferencji prasowej w połowie roku i zobaczymy, jak to jest, ile ta inflacja w połowie roku wynosi. To już będzie dużo wiadomo, a szczególnie, jak będzie blisko 10% i będzie zaraz jednocyfrowa” – dodał.

Szef banku centralnego podkreślił, że RPP zacznie rozmawiać o perspektywach obniżki, kiedy będzie widziała, że inflacja „leci w dół, na łeb na szyję i nie ma odwrotu”.

„Natomiast do momentu, kiedy tej pewności nie mamy – a teraz nie mamy: inflacja jest nadal bardzo wysoka – to nie możemy rozmawiać o obniżkach, musimy być gotowi, żeby w razie czego, jak inflacja by wystrzeliła w górę z jakichś powodów, żeby jednak zamrozić znowu bardziej. Działamy odpowiedzialnie, nie mamy żadnych ideologicznych przesłanek, żeby robić coś jak najszybciej. Działamy pragmatycznie” – podsumował Glapiński.

Wcześniej podczas konferencji prezes NBP poinformował, że RPP nie ogłosiła zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i pozostaje w trybie „wait and see”.

Wczoraj RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews