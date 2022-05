Obniżenie inflacji powinno pozwolić na to, żeby rozpocząć obniżki stóp procentowych pod koniec 2023 r., ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„My robimy wszystko, co można, żeby obniżyć inflację jak najszybciej. To spowoduje obniżenie stóp procentowych – w pewnym momencie nadejdzie ten moment, mam nadzieję, że to będzie właśnie koniec 2023; że kredytobiorcy usłyszą w mediach i ucieszą się: wreszcie stopy procentowe idą w dół. Ten moment powinien nastąpić” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

W połowie kwietnia Glapiński mówił, że NBP liczy, iż inflacja zejdzie do celu inflacyjnego pod koniec 2023 r. i wtedy bank centralny będzie „przymierzać się” do obniżek stóp procentowych.

Wcześniej podczas dzisiejszej konferencji prezes NBP zadeklarował, że RPP będzie nadal podnosić stopy procentowe – aż osiągnie pewność, że inflacja trwale się obniży.

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i podnosiła je co miesiąc. Łącznie po ośmiu podwyżkach główna stopa referencyjna wzrosła o 5,15 pkt proc. do 5,25%.

Źródło: ISBnews