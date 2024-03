Z dzisiejszych wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego wynika, że w jego ocenie modele NBP wskazują, iż trwałe zwalczenie inflacji jest możliwe przy obecnym poziomie stóp procentowych, co nie daje argumentów do rozważania poluzowania polityki w najbliższym czasie, ocenia ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski.

„Przekaz z dzisiejszej konferencji prezesa NBP Glapińskiego wydaje się być następujący: RPP odniosła ogromny sukces sprowadzając inflację do celu (w marcu CPI najprawdopodobniej osiągnęła poziom bliski 2,5%), ale uważa, że utrzymywanie stóp procentowych bez zmian jest dobrą strategią, ponieważ postrzega spadek CPI jako chwilowy i jest przekonana, że 'wyższa inflacja czai się za rogiem'” – napisał Bielski w komentarzu po konferencji prasowej szefa banku centralnego.

Skala odbicia inflacji w drugiej połowie 2024 r. jest niepewna i będzie zależeć w dużym stopniu od decyzji rządu w sprawie ewentualnego wycofywania tarcz antyinflacyjnych, ale w zasadzie w każdym scenariuszu utrzymanie stóp bez zmian wydaje się mieć uzasadnienie (jeśli nie z powodu wyższego CPI, to z powodu większej skali ekspansji fiskalnej, gdy tarcze zostaną przedłużone), wskazał ekonomista.

„Wydaje się, że argumentacja polskiego banku centralnego jest w miarę jasna: jest obecnie zdeterminowany, aby trwale sprowadzić inflację do oficjalnego celu w średnim terminie, a modele NBP pokazują, że jest to możliwe przy obecnym poziomie stóp procentowych, co nie daje argumentów do rozważania poluzowania polityki w najbliższym czasie. Glapiński tym razem unikał podania bardziej konkretnych wskazówek, czy jakiekolwiek zmiany w polityce pieniężnej są prawdopodobne jeszcze w tym roku, mówiąc, że może cokolwiek wiarygodnie przewidzieć tylko do czerwca. Podtrzymujemy nasz pogląd, że stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian przynajmniej do końca tego roku” – czytamy dalej.

Ponadto – jak zauważa ekonomista – bankierzy centralni mają na uwadze całą listę innych czynników niepewności, które mogą wpłynąć na przyszłą inflację: cykl gospodarczy (szybszy wzrost gospodarczy = wyższa inflacja), globalne ceny energii, które mogą zostać zwiększone przez ryzyko geopolityczne, globalne ceny żywności, które mogą w pewnym momencie odbić po ostatnich spadkach, globalne ceny transportu, które już zaczęły odbijać w górę.

„Te niepewności, zdaniem szefa NBP, uzasadniają utrzymanie stóp na podwyższonym poziomie. Glapiński zwrócił uwagę, że Fed i EBC są równie ostrożne i nie spieszą się z luzowaniem polityki, dodając, że nawet jeśli te banki zaczną obniżać stopy, nie będzie to oznaczało automatyzmu dla decyzji NBP” – podsumował Bielski.

Podczas konferencji prasowej Glapiński powiedział, że ocena sytuacji gospodarczej pod względem polityki pieniężnej wydaje się „całkowicie klarowna” do końca czerwca, natomiast trudno obecnie przewidywać, jak ukształtuje się ona w II półroczu br.

Wcześniej powiedział, że obecne osiągnięcie celu inflacyjnego jest obarczone przekonaniem „bliskim pewności”, że inflacja wzrośnie w II półroczu br. Skala wzrostu będzie zależna od decyzji odnośnie działań osłonowych rządu.

Poinformował też, że marcowa projekcja NBP przewiduje – przy założeniu utrzymania rządowych osłon antyinflacyjnych – średnioroczną inflację w wysokości 3% w 2024 r.; natomiast w scenariuszu całkowitego wycofania działań osłonowych inflacja w tym ujęciu wyniosłaby 5,7% w br.

Najnowszą projekcję sporządzono przy założeniu niezmienionych tarczach antyinflacyjnych do końca horyzontu projekcji tj. do końca 2026 r. – utrzymaniu 0% VAT cen żywność i zamrożonych cen energii.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka CPI wyniosła 3,9% w ujęciu rocznym w styczniu 2024 r. GUS 15 marca br. opublikuje tzw. koszyk inflacyjny na 2024 r. oraz wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2024 r.

Źródło: ISBnews