Po wczorajszej obniżce stóp procentowych w nieoczekiwanej skali o 75 pb, analitycy Goldman Sachs oczekują pozostawienia stóp procentowych bez zmian w Polsce do przyszłego roku.

„Biorąc pod uwagę dzisiejszą niespodziankę i negatywną reakcję rynku na ten ruch – ze słabszym złotym i znacznie wyższymi długoterminowymi stopami procentowymi – jutrzejsza konferencja prasowa prezesa Glapińskiego będzie miała kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłych oczekiwań dotyczących stóp procentowych i ogólnie nastrojów rynkowych. Przy lepkiej inflacji bazowej, podwyższonych oczekiwaniach inflacyjnych i dwucyfrowym wzroście wynagrodzeń wzrost płac, nie spodziewamy się, aby dzisiejsza obniżka była pierwszą z wielu. Spodziewamy się, że NBP pozostawi stopy bez zmian do przyszłego roku” – czytamy w komentarzu banku do wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

We wczorajszym komunikacie RPP oceniła, że napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego. Wskazano również, że wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej.

RPP obniżyła wczoraj stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6%. Konsensus oczekiwań rynkowych to obniżka o 25 pb.

Źródło: ISBnews