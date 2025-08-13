Głównym motorem wzrostu PKB w II kw. br. była konsumpcja prywatna, która urosła o 3,8% r/r (wobec 2,5% r/r w poprzednim kwartale), szacuje Credit Agricole Bank Polska. Według banku, wynik gospodarki za II kw. br. wspiera prognozę wzrostu gospodarczego banku na poziomie 3,6% w 2025 r.

„Uważamy, że głównym źródłem przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw. było zwiększenie dynamiki konsumpcji z 2,5% r/r w I kw. do 3,8%. Do przyspieszenia wzrostu konsumpcji przyczyniło się wyraźne zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac, oddziałujące w kierunku silniejszego popytu na towary i usługi. Wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji był również sygnalizowany przez dobre dane o sprzedaży detalicznej w II kw.” – napisał starszy ekonomista banku Krystian Jaworski w komentarzu do publikacji GUS o PKB w II kw. br.

„Dzisiejsze, zgodne z naszymi oczekiwaniami dane o PKB w II kw. stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2025 r. (3,6% wobec 2,9% w 2024 r.). Podtrzymujemy również ocenę, że obserwowane obecnie ożywienie konsumpcji w Polsce ma trwały charakter i pozostanie ona najbardziej stabilnym źródłem wzrostu PKB w Polsce w najbliższych kwartałach” – czytamy dalej.

Zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac, oddziałujące w kierunku silniejszego popytu na towary i usługi wzmacnia konsumpcję prywatną, oceniono w komentarzu.

„Wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji był również sygnalizowany przez dobre dane o sprzedaży detalicznej w II kw.” – podano także.

Ekonomista wskazał, że ożywienie inwestycji związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wyższy wkład eksportu netto również przyczyniły się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw., lecz w mniejszym stopniu niż spożycie prywatne.

Jak podał dziś GUS, Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,4% r/r w II kw. 2025 r. (wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale).

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się

Źródło: ISBnews