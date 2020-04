Grupa AB zamówiła kilka respiratorów i apeluje do innych firm o połączenie sił w zdobywaniu respiratorów, a także lamp dezynfekujących dla polskich szpitali, podała spółka.

„Widzimy tragedię we Włoszech czy Hiszpanii, gdzie wielu pacjentom można było pomóc. Chcemy uniknąć sytuacji, aby polscy lekarze musieli dokonywać wyboru, kogo podłączyć do respiratora, a kto nie będzie miał tej możliwości. Dlatego uruchomiliśmy budowane przez lata międzynarodowe kontakty, zaangażowaliśmy wiele osób, a efektem naszej pracy są zamówione właśnie respiratory, za które już zapłaciliśmy. Będziemy informować na bieżąco o ich przekazywaniu. Chcemy sprowadzić co najmniej kilka sztuk. Pracujemy nad tym, aby było ich jak najwięcej” – powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

Pierwsze urządzenia trafią do szpitala zakaźnego we Wrocławiu, zlokalizowanego przy ul. Koszarowej.

„Grupa AB prezentuje postawę obywatelską godną odnotowania i naśladowania. Zdajemy sobie sprawę, jak właściwie niemożliwe jest obecnie dokonanie nowego zamówienia respiratorów, gdyż to nie pieniądze są obecnie problemem, ale fizyczny brak ich dostępności. Będzie to już zresztą czwarta darowizna od AB, odpowiadająca potrzebom naszego szpitala w czasie obecnej pandemii. Dlatego niezmiernie cieszymy się, że możemy liczyć na AB. Dziękujemy za wysiłek organizacyjny oraz finansowy, gdyż mamy świadomość, iż fala zachorowań wciąż wzbiera, a jej szczyt dopiero przed nami” – powiedział zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Jan Mularczyk, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w marcu br. Grupa AB przekazała szpitalowi przy ul. Koszarowej – przy wsparciu firm Lenovo i Motorola – laptopy dla lekarzy z pierwszej linii i smartfony dla pacjentów-seniorów, będących w pełnej izolacji od bliskich osób. Kolejnymi darowiznami AB – w odpowiedzi na dalsze pilne potrzeby zgłaszane przez lekarzy – były transporty wody butelkowanej i artykułów spożywczych, podano także.

„Apelujemy do innych firm oraz indywidualnych osób o połączenie z nami sił w zdobywaniu respiratorów, a także lamp dezynfekujących dla polskich szpitali. Mamy uruchomione kontakty w Europie i w Chinach, gdzie jesteśmy w stanie, dzięki determinacji i zabiegom negocjacyjnym, zdobywać te urządzenia w bardzo efektywny sposób. Razem będziemy mogli ocalić więcej osób” – podkreślił Andrzej Przybyło.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

Źródło: ISBnews