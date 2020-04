Grupa Azoty zaoferowała użyczenie 40 służbowych samochodów osobowych do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania koronawirusa, podała spółka.

To kolejny wkład spółek Grupy w walce z trwającą epidemią. W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Aktywów Państwowych, Grupa Azoty zaoferowała użyczenie placówkom służby zdrowia 40 samochodów osobowych. Będą one wykorzystywane do przewozu próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów, poinformowano.

Aktualnie rozdysponowanych zostało 38 z nich, które skierowano do placówek ochrony zdrowia wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w lokalizacjach najbliższych siedzibom i oddziałom spółek grupy, zaznaczono.

W połowie marca kluczowe spółki grupy: Grupa Azoty, Grupa Azoty ZAK, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zdecydowały o przekazaniu po 750 tys. zł darowizn szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej i służbom sanitarnym

zlokalizowanym w regionach swojej działalności, przy czym Grupa Azoty Puławy zdecydowała zwiększyć kwotę darowizn o 200 tys. zł, przypomniano.

Działania związane z pomocą dla instytucji zwalczających epidemię koronawirusa grupa prowadzi w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych.

„Epidemia koronawirusa jest ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich: dla obywateli, służby zdrowia, władz lokalnych, rządu, a także dla firm i całej gospodarki. Wszyscy musimy zaangażować się w zwalczanie jej skutków i robić wszystko, żeby opanować ten kryzys. Spółki Grupy Azoty bardzo szybko przekazały środki finansowe na walkę z koronawirusem. Wykorzystujemy też w tym celu posiadane technologie. Korzystamy też z naszych kontaktów handlowych i staramy się aktywizować kontrahentów” – powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Ponadto Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy uruchomiły produkcję i zaczęły sprzedaż produktu biobójczego Pulsept 5 przeznaczonego do dezynfekcji skóry dłoni. Obecne zdolności wytwórcze środka dezynfekcyjnego w spółce wynoszą ok. 15 000 litrów na dobę. Z kolei Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty w Tarnowie rozpoczęło produkcję rękawiczek o właściwościach antywirusowych, które są pokryte metaliczną warstwą srebra. Centrum przekazało też filamenty Tarfuse do druku 3D na rzecz inicjatywy #DrukarzeDlaSzpitali i wsparło nimi projekt pierwszego polskiego respiratora VentilAid, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews