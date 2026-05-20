Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały porozumienie o współpracy, podał Urząd. Dotyczy ono pomiaru tzw. local content w projekcie jądrowym, a także realizacji wspólnych prac analitycznych i badawczo-rozwojowych.

„Jesteśmy gotowi monitorować realizację inwestycji pod kątem wykorzystania zasobów krajowych. Mamy metodologię, narzędzia i rozwiązania. Przypominam, że już w czerwcu uruchomimy pilotaż dotyczący pomiaru local content w projektach realizowanych przez wytypowane spółki Skarbu Państwa z branży energetycznej. W przyszłym roku rozpoczniemy systematyczne badania komponentu krajowego w kilku strategicznych sektorach, a w 2028 r. chcemy rozszerzyć te badania na wszystkie podmioty realizujące inwestycje o określonej wartości finansowane ze środków publicznych” – powiedział prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan, cytowany w komunikacie.

„Porozumienie z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi doskonale wpisuje się w te plany i uzupełnia je. Idzie też dalej, bo pozwala na wspólne prace badawczo-rozwojowe i wszelkie działania służące pozyskaniu i jak najlepszemu wykorzystaniu danych dotyczących wpływu projektu jądrowego na gospodarkę. Biznes potrzebuje naszych danych, ale od dawna twierdzę też, że instytucje takie jak GUS nie mogą przygotowywać bardzo dobrych, oczekiwanych produktów bez współpracy z biznesem. Pogłębiamy i rozwijamy tę współpracę, a dzisiejsze porozumienie jest na to najlepszym przykładem” – dodał.

Porozumienie otwiera drogę do wspólnych prac analitycznych i badawczo-rozwojowych. Współpraca obejmie m.in. realizację projektów badawczych, organizację konferencji, seminariów i warsztatów, a także inicjatywy służące rozwojowi kompetencji w obszarze analizy danych i gospodarki. Umowa zakłada również działania edukacyjne i popularyzujące wiedzę, w tym wspólne inicjatywy szkoleniowe.

„Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to nie tylko inwestycja w bezpieczne i stabilne źródło energii, ale także realny impuls rozwojowy dla krajowej gospodarki. Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym pozwoli nam tworzyć narzędzia do miarodajnego i transparentnego pomiaru tzw. local content, czyli udziału polskich firm w projekcie jądrowym. GUS, zgodnie z kierunkowym podejściem wyznaczonym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, odpowiada za wypracowanie metodyki i standardów pomiaru local content, które pozwolą w sposób obiektywny ocenić udział krajowych przedsiębiorstw w polskich strategicznych inwestycjach. Dla PEJ kluczowym jest, by na bieżąco monitorować efekty gospodarcze inwestycji jądrowej, wzmacniać krajowe łańcuchy dostaw oraz świadomie budować kompetencje przemysłowe w Polsce” – wskazał członek rady nadzorczej PEJ delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu Maciej Sokołowski.

Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym jest elementem budowy przez Polskie Elektrownie Jądrowe szerokiej sieci partnerstw z kluczowymi instytucjami publicznymi oraz ośrodkami naukowymi i eksperckimi. Ma to m.in. wzmacniać potencjał Polski w realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, w tym programu energetyki jądrowej.

