Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3% r/r w 2024 r. po rewizji opublikowanego w kwietniu br. 2,9-proc. wzrostu w tym ujęciu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując skorygowane dane.

„Według skorygowanego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2024 r. wzrósł realnie o 3% w porównaniu z 2023 r. Wynik uległ

zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 17.04.2025 r. o 0,1 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

GUS zaprezentował pełny, skorygowany szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2024, oparty na aktualnych źródłach danych oraz zrewidowanych danych dotyczących produktu krajowego brutto za 2023 rok. Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2024 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 17.04.2025 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2024 dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora, wyjaśniono.

