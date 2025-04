Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2025 r. rozpoczną się we wtorek, 1 lipca, i zakończą w środę, 9 lipca. W ramach siedmiu zaplanowanych aukcji na sprzedaż trafi łącznie 75,9 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości nieco ponad 31 mld zł, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

„Jako pierwsze – 1 i 2 lipca – przewidziano sesje dla instalacji wykorzystujących: biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

W trzecim dniu aukcji – 3 lipca – do aukcji będą mogli przystąpić wytwórcy energii elektrycznej wykorzystujący wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, w instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Na 4 i 7 lipca zaplanowano aukcje dedykowane źródłom wykorzystującym hydroenergię, biopłyny i geotermię, w koszykach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW i powyżej 1 MW.

Wzorem lat ubiegłych, ostatnie sesje będą przeznaczone dla fotowoltaiki i lądowych instalacji wiatrowych i zostaną przeprowadzone w dwóch koszykach (o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW i powyżej 1 MW) w dniach 8 oraz 9 lipca” – wymieniono w komunikacie.

Ogłoszenie harmonogramu aukcji nie jest równoznaczne z ogłoszeniem aukcji, zastrzeżono.

„Niemniej jednak możliwość aplikowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji nie jest od tego uzależniona, a podmioty zainteresowane udziałem w aukcyjnym systemie wsparcia mogą składać dokumenty niezbędne do prekwalifikacji w ciągu całego roku. Mając na uwadze, że zagwarantowanie możliwości uczestnictwa w aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem leży w interesie wytwórców, zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków, jak tylko wytwórca będzie miał komplet niezbędnych dokumentów” – czytamy dalej.

Aukcje w 2025 r. będą przeznaczone wyłącznie dla instalacji tzw. nowych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027. Przedsiębiorca mający zamiar wziąć udział w aukcji OZE zobligowany jest do zarejestrowania konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) i złożenia za jej pośrednictwem wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Zakres danych i dokumentów wymaganych do wniosku określa art. 75 ustawy OZE, podano także.

Źródło: ISBnews