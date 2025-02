Globalne zbiory zbóż w sezonie 2024/2025 mogą wynieść 2 301 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W styczniu IGC szacowało te zbiory na poziomie 2 305 mln ton.

Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2024/2025 są szacowane na poziomie 576 mln ton (wobec 573 mln ton w styczniowych prognozach), a konsumpcja na poziomie 2 334 mln ton (2 335 mln ton w styczniu), podano.

„Szacunki dotyczące światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż gruboziarnistych) w sezonie 2024/25 zostały obniżone o 3 mln ton m/m (miesiąc do miesiąca), do 2 301 mln ton. Główna zmiana dotyczy kukurydzy, w związku z pogarszającymi się perspektywami dla Ameryki Południowej, ale również sorgo. Prognoza globalnej konsumpcji została nieznacznie obniżona do wciąż rekordowego poziomu 2 334 mln ton” – czytamy w raporcie IGC z 20 lutego.

„Skumulowane zapasy końcowe (suma odpowiednich lokalnych lat gospodarczych) zostały ustalone na poziomie 576 mln t, nieco wyższym niż poprzednio, ale niższym o 5% r/r (rok do roku), napędzanym przez spadek u głównych eksporterów. Prognozuje się, że światowy handel zbożami będzie o 1 mln t niższy m/m, głównie z powodu cięć w imporcie sorgo i pszenicy z Chin” – podano.

IGC podała też, że całkowity handel w sezonie 2024/2025 szacuje na poziomie 419 mln ton, wobec 420 mln ton szacowanych w styczniu.

Zbiory pszenicy IGC prognozuje w 2024/2025 na poziomie 797 mln ton wobec 796 mln ton w styczniowych szacunkach.

