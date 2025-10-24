Globalne zbiory zbóż w sezonie 2025/2026 mogą wynieść 2425 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). We wrześniu IGC prognozowało te zbiory na poziomie 2412 mln ton.

Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2025/2026 są szacowane na poziomie 618 mln ton (wobec 606 mln ton we wrześniowych prognozach), a konsumpcja na poziomie 2400 mln ton (2395 mln ton we wrześniu), podano. Całkowity handel w sezonie 2025/2026 IGC szacuje na poziomie 440 mln ton wobec 438 mln ton we wrześniowych prognozach.

„Prognoza światowej produkcji zbóż (pszenicy i zbóż gruboziarnistych) na rok 2025/26 została podwyższona o 13 mln ton m/m (w ujęciu miesięcznym) do 2425 mln ton. Jest to trzecia z rzędu korekta w górę i podobnie jak w poprzednim miesiącu, zmiana ta odzwierciedla przede wszystkim wzrost produkcji pszenicy i jęczmienia, ponieważ najnowsze dane potwierdziły lepsze niż oczekiwano plony w wielu kluczowych krajach produkujących. Ponieważ tylko część zwiększonej podaży trafiła do konsumpcji, która wzrosła o 5 mln ton w stosunku do poprzedniego poziomu i wynosi 2400 mln ton, prognoza globalnych zapasów końcowych (suma odpowiednich lokalnych lat gospodarczych) została podwyższona o 12 mln ton w ujęciu miesięcznym, do najwyższego od trzech lat poziomu 618 mln ton. Głównie ze względu na wzrost cen pszenicy prognozy dotyczące handlu zbożem zostały nieznacznie podwyższone w stosunku do poprzednich, do 440 mln ton” – czytamy w raporcie IGC z 23 października.

IGC prognozuje zbiory pszenicy w 2025/2026 na poziomie 827 mln ton wobec 819 mln ton we wrześniowych szacunkach.

