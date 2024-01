Globalne zbiory zbóż w sezonie 2023/2024 mogą wynieść 2 307 mln ton, wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W listopadzie ub.r. IGC szacowało te zbiory na poziomie 2 295 mln ton.

„Perspektywy światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż gruboziarnistych) na lata 2023/24 zostały zwiększone o około 11 mln ton m/m, co wiąże się głównie z korektami dla zbiorów kukurydzy, ale zbiory jęczmienia i pszenicy również są większe w porównaniu z listopadowym GMR. Jednak znaczna część dodatkowej podaży zostanie wchłonięta przez zwiększony popyt na paszę” – czytamy w raporcie IGC z 11 stycznia.

„Pierwsze prognozy Rady dotyczące podaży i popytu na pszenicę w sezonie 2024/25 wskazują na nieco większe zbiory r/r, przy czym potencjalnie lepsze plony z nawiązką zrekompensują niewielki spadek areału. Przy kompensujących się zmianach w zakresie żywności i paszy, przewiduje się, że konsumpcja dorówna rekordowemu poziomowi z poprzedniego roku i przekroczy produkcję, potencjalnie prowadząc do dalszego spadku zapasów do najniższego poziomu od sześciu sezonów. Przewiduje się niewielki spadek w handlu, w tym mniejsze dostawy do Chin i UE” – czytamy dalej.

Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2023/2024 są szacowane na poziomie 590 mln ton (wobec 585 mln ton w listopadzie ub.r.), a konsumpcja na poziomie 2 314 mln ton (2 308 mln ton w listopadzie), podano także.

IGC podała też, że całkowity handel w sezonie 2023/2024 szacuje na poziomie 415 mln ton wobec 410 mln ton szacowanych w listopadzie ub.r.

Zbiory pszenicy IGC prognozuje w 2023/2024 na poziomie 788 mln ton wobec 787 mln ton w listopadowych szacunkach.

Źródło: ISBnews