Inflacja konsumencka powinna zapewne w ciągu czterech najbliższych miesięcy spaść poniżej 10% r/r (z 13% r/r w maju), a w przyszłym roku – poniżej 5%, prognozuje w rozmowie z ISBnews.TV prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Według niego, są przesłanki do tego, aby myśleć o obniżkach stóp procentowych w Polsce w perspektywie kolejnych 12 miesięcy.

„Mamy za sobą szczyt inflacji. Inflacja powinna wkrótce, w ciągu zapewne czterech najbliższych miesięcy spaść poniżej 10%, a w przyszłym roku – już poniżej 5%” – powiedział Borys w rozmowie z ISBnews.TV w kuluarach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Ważne, że też dynamika płac wkrótce powinna przekroczyć dynamikę inflacji, czyli nasze budżety domowe powinny już nie odczuwać tego szoku cenowego, który miał miejsce, dodał.

Szef PFR zwrócił uwagę na pojawiające się oczekiwania obniżek stóp procentowych.

„Oczywiście, zarówno w USA, w Europie, jak i w Polsce trzeba do tego podchodzić ostrożnie, bo obecne prognozy mówią o tym, że inflacja do pewnego poziomu może dość szybko wyhamować, ale nie tak łatwo będzie obniżyć ją do celu inflacyjnego. Więc wszystkie banki centralne cały czas muszą pokazywać determinację w tym, aby inflacja zeszła do celu inflacyjnego. W Polsce będzie to wyjątkowo trudne, ponieważ mamy bardzo niskie bezrobocie, wysoką dynamikę płac i to rynek pracy – paradoksalnie: powinniśmy się z tego cieszyć – ale on może być tym czynnikiem, który będzie podtrzymywał trochę dłużej w Polsce presję inflacyjną” – wskazał Borys.

„Uważam, że są przesłanki do tego, aby myśleć w perspektywie kolejnych 12 miesięcy o obniżkach stóp procentowych. Nie chciałbym spekulować, o ile, ale jest to jak najbardziej na horyzoncie, jeżeli np. listopadowe projekcje Narodowego Banku Polskiego dotyczące inflacji wskazywałyby, że w perspektywie kolejnych 24 miesięcy mamy realną perspektywę zejścia do celu inflacyjnego” – podsumował.

Inflacja konsumencka wyniosła 13% w ujęciu rocznym w maju br. wobec 14,7% r/r w kwietniu br.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

