Inflacja bazowa będzie się w najbliższych miesiącach stabilizować naprzemiennie z lekkim spadkiem, prognozuje prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Spodziewamy się stabilizacji naprzemiennie z lekkim spadkiem, ale żadnych rewolucyjnych zmian – że nagle obniży się do poziomu celu inflacyjnego. Ona jest znacznie powyżej celu inflacyjnego – cały czas wynosi ok. 4%. I chcielibyśmy, żeby się zbliżyła w kierunku, no, 2,5-3,5. To jest przedmiot naszego zmartwienia, ale tak jest we wszystkich bankach centralnych. Inflacja bazowa jest uporczywa, bo to są płace, to są koszty osobowe w sferze usług, które głównie tam występują” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

NBP podał wcześniej, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,1% w kwietniu 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 4,6% r/r w poprzednim miesiącu.

Źródło: ISBnews