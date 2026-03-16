Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,5% w lutym 2026 r. w ujęciu rocznym wobec 2,7% r/r w styczniu br., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w lutym wynosił 2,6% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,6%, wobec 1,6% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3%, wobec 2,6% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,2%, wobec 2,4% miesiąc wcześniej.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie 2,1% r/r.

Źródło: ISBnews