Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,2% we wrześniu 2025 r. w ujęciu rocznym wobec 3,2% r/r w sierpniu br., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej we wrześniu wynosił 3,2% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,5%, wobec 2,5% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,7%, wobec 3,8% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,2%, wobec 3,2% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,9%, wobec 3% miesiąc wcześniej.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie wyniósł 2,9% r/r.

Źródło: ISBnews