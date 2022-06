W maju inflacja w polskiej gospodarce przyspieszyła do 13,9% r/r. Rynek przyjął te dane spokojnie, nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Na rynku globalnym obserwujemy natomiast możliwy zwrot w notowaniach EURUSD.

Percepcja polskich danych była taka, jak gdyby problem inflacji został rozwiązany. Ponieważ w ostatnich miesiącach inflacja często mocno zaskakiwała wzrostem, nie wykluczało się nawet publikacji na powyżej 14%. Jednak dane nie są dobre. Nadal rosną ceny w najważniejszych kategoriach. Tylko w samym maju paliwa podrożały o 5%, zaś ceny energii wzrosły o 3,4%. Jednak inflacja widoczna jest także w innych kategoriach. Dane są wstępne, więc nie znamy szczegółów, ale sugerują one inflację bazową na poziomie ok. 8,5%, co oznacza dalszy niepokojący wzrost. Nadal wygląda na to, że szczyt inflacji wypadnie pomiędzy czerwcem a wrześniem, ale kwestia późniejszego jej spadku to osobny temat. Przy mocno rosnących płacach i silnym konsumencie dane te nie zostawiają Radzie wielkiego wyboru. Naszym zdaniem w czerwcu podstawowa stopa procentowa wzrośnie do 6%.

Globalnie pierwsza sesja po długim weekendzie w USA nie była rewelacyjna, ale nie przyniosła wielkich zmian. Natomiast na parze EURUSD obserwujemy próbę odwrotu po wzrostowym ruchu, który mógł być jedynie korektą w trendzie spadkowym. Choć ostatnio rośnie presja na podwyżki stóp w strefie euro, inwestorzy wiedzą też, że region ten jest bardziej narażony na spowolnienie niż USA. Dziś także Fed rozpoczyna zapowiedziany wcześnie program redukcji bilansu, podczas gdy w strefie euro nadal trwa… dodruk (!). Jeśli para EURUSD wróci do trendu spadkowego, będzie to niekorzystna wiadomość dla złotego. Poprzednio powrót do spadków EURUSD zbiegł się także w czasie z powrotem do spadków na amerykańskim rynku akcji.

Dziś przed nami ciekawy dzień na rynkach. W USA opublikowany będzie indeks ISM (16:00), a jednocześnie decyzję podejmie Bank Kanady (oczekiwana jest podwyżka z 1 do 1,5%). Sporo też wystąpień przedstawicieli Fed, a wcześniej wystąpienie szefowej EBC (13:00). O 8:15 euro kosztuje 4,5819 złotego, dolar 4,2782 złotego, frank 4,4564 złotego, zaś funt 5,3887 złotego.

Źródło: XTB / Przemysław Kwiecień, Główny Ekonomista