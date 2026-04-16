Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,2% r/r w marcu 2026 r. wobec 2,5% r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,9%.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 3% w ujęciu rocznym w marcu 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,6% r/r w marcu 2026 r. wobec 1,9% r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 1,3%. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2,2% r/r.

„W marcu 2026 r. do rocznej stopy inflacji w strefie euro pozytywnie przyczyniły się: usługi (+1,49 pkt proc.), energia (+0,48 pkt proc.), żywność, alkohol i wyroby tytoniowe (+0,45 pkt proc.) oraz towary przemysłowe inne niż energetyczne (+0,13 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,5% r/r.

W marcu 2026 r. roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 2,8% w porównaniu z 2,1% w lutym. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 1,1%. Rok wcześniej HICP wyniósł w UE 2,5% r/r.

„Najniższe wskaźniki roczne odnotowano w Danii (1%), Czechach, na Cyprze i w Szwecji (wszystkie 1,5%). Najwyższe wskaźniki roczne odnotowano w Rumunii (9%), Chorwacji (4,6%) i na Litwie (4,4%). W porównaniu z lutym 2026 r. roczna inflacja spadła w trzech państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w jednym, a wzrosła w dwudziestu trzech” – czytamy w komunikacie.

