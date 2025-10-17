Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r we wrześniu 2025 r. wobec 2,7% r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,2%.

„Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,0%), we Francji (1,1%) oraz we Włoszech i Grecji (po 1,8%). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,6%), Estonii (5,3%) oraz Chorwacji i Słowacji (po 4,6%). W porównaniu z sierpniem 2025 r. roczna inflacja spadła w 8 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 4, a wzrosła w 15” – czytamy w komunikacie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym we wrześniu 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,2% r/r we wrześniu 2025 r. wobec 2% r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,1%.

Rok wcześniej HICP wyniósł 1,7% r/r.

„We wrześniu 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,49 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,58 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,2 pkt proc.) oraz energia (-0,03 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2025 r. roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 2,6% w porównaniu z 2,4% w sierpniu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1%. Rok wcześniej HICP wyniósł w całej Unii 2,1% r/r.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,2% r/r.

Źródło: ISBnews